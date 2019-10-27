Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Аталанта» одержала волевую победу над «Удинезе» со счётом 7:1

«Аталанта» одержала волевую победу над «Удинезе» со счётом 7:1
Футбол / Италия 0

В матче 9-го тура чемпионата Италии «Аталанта» разгромила «Удинезе» со счётом 7:1. Встреча состоялась в Бергамо на стадионе «Атлети Адзурри».

Счёт был открыт на 11-й минуте. Автором забитого мяча стал форвард гостей Стефано Окака Чука. На 21-й минуте счёт сравнял Йосип Иличич с передачи Мартена де Рона. Вперёд «Аталанту» вывел Луис Мурьель, реализовавший пенальти на 35-й минуте. В конце тайма Иличич оформил дубль, увеличив преимущество хозяев. На 47-й минуте дубль оформил Мурьель, доведя счёт до крупного. Вскоре пятый гол в ворота «Удинезе» забил Марио Пашалич. На 75-й минуте Мурьель оформил хет-трик, а затем отличился Диалло Траоре.

Также завершились ещё два матча 9-го тура Серии А. СПАЛ и «Наполи» сыграли вничью со счётом 1:1. «Торино» и «Кальяри» также не выявили победителя — 1:1.

Италия - Серия А. 9-й тур
27 октября 2019, воскресенье. 17:00 МСК
Аталанта
Бергамо
Окончен
7 : 1
Удинезе
Удине
0:1 Окака Чука – 11'   1:1 Иличич – 21'   2:1 Мурьель – 35' (пен)   3:1 Иличич – 43'   4:1 Мурьель – 47'   5:1 Пашалич – 52'   6:1 Мурьель – 75' (пен)   7:1 Traoré – 83'
Удаления: нет / Опоку – 32'
Италия - Серия А. 9-й тур
27 октября 2019, воскресенье. 17:00 МСК
СПАЛ
Феррара
Окончен
1 : 1
Наполи
Неаполь
0:1 Милик – 9'   1:1 Куртич – 16'
Италия - Серия А. 9-й тур
27 октября 2019, воскресенье. 17:00 МСК
Торино
Турин
Окончен
1 : 1
Кальяри
Кальяри
0:1 Нандес – 40'   1:1 Дзадза – 69'
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019