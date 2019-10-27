«Аталанта» одержала волевую победу над «Удинезе» со счётом 7:1

В матче 9-го тура чемпионата Италии «Аталанта» разгромила «Удинезе» со счётом 7:1. Встреча состоялась в Бергамо на стадионе «Атлети Адзурри».

Счёт был открыт на 11-й минуте. Автором забитого мяча стал форвард гостей Стефано Окака Чука. На 21-й минуте счёт сравнял Йосип Иличич с передачи Мартена де Рона. Вперёд «Аталанту» вывел Луис Мурьель, реализовавший пенальти на 35-й минуте. В конце тайма Иличич оформил дубль, увеличив преимущество хозяев. На 47-й минуте дубль оформил Мурьель, доведя счёт до крупного. Вскоре пятый гол в ворота «Удинезе» забил Марио Пашалич. На 75-й минуте Мурьель оформил хет-трик, а затем отличился Диалло Траоре.

Также завершились ещё два матча 9-го тура Серии А. СПАЛ и «Наполи» сыграли вничью со счётом 1:1. «Торино» и «Кальяри» также не выявили победителя — 1:1.