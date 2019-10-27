«Аталанта» одержала волевую победу над «Удинезе» со счётом 7:1

В матче 9-го тура чемпионата Италии «Аталанта» разгромила «Удинезе» со счётом 7:1. Встреча состоялась в Бергамо на стадионе «Атлети Адзурри».
Счёт был открыт на 11-й минуте. Автором забитого мяча стал форвард гостей Стефано Окака Чука. На 21-й минуте счёт сравнял Йосип Иличич с передачи Мартена де Рона. Вперёд «Аталанту» вывел Луис Мурьель, реализовавший пенальти на 35-й минуте. В конце тайма Иличич оформил дубль, увеличив преимущество хозяев. На 47-й минуте дубль оформил Мурьель, доведя счёт до крупного. Вскоре пятый гол в ворота «Удинезе» забил Марио Пашалич. На 75-й минуте Мурьель оформил хет-трик, а затем отличился Диалло Траоре.
Также завершились ещё два матча 9-го тура Серии А. СПАЛ и «Наполи» сыграли вничью со счётом 1:1. «Торино» и «Кальяри» также не выявили победителя — 1:1.
- 27 октября 2019
-
19:32
-
19:30
-
19:28
-
19:26
-
19:23
-
19:20
-
19:16
-
19:14
-
19:12
-
19:09
-
18:59
-
18:56
-
18:56
-
18:54
-
18:50
-
18:50
-
18:47
-
18:42
-
18:42
-
18:41
-
18:38
-
18:29
-
18:25
-
18:14
-
18:11
-
18:08
-
17:52
-
17:50
-
17:49
-
17:44
-
17:33
-
17:28
-
17:27
-
17:19
-
17:12