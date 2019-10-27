Тедеско прокомментировал своё первое предупреждение в карьере

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал победу в матче 14-го тура РПЛ с «Локомотивом» (3:0).

«Безусловно, нам нужно работать над позиционным футболом, над тем, как грамотнее открываться, быстрее работать с мячом, играть в одно касание. Сегодня хватало моментов, когда мы делали лишние касания и теряли мяч. Говоря о таких великих клубах, как та же «Барселона» или «Реал», – они и владеют мячом, и играют на контратаках. Оба компонента важны.

Что касается спада в игре Шюррле, то он болел. Пропустил три недели, не тренировался. Долгий срок, за который всегда теряешь силы и игровой ритм. Тем не менее на минувшей неделе Андре хорошо и интенсивно тренировался. В первом тайме он провёл большой объём работы, прессинговал трёх защитников. После такого футболист неизбежно устаёт.

Что касается моего предупреждения, то оно первое для меня. Дотронулся до резервного судьи. Это моя ошибка, принимаю решение арбитра. А вообще не люблю обсуждать действия рефери, иначе можно найти много проблем извне: снег идёт, мяч не тот, поле не то, ветер дует. Нужно всегда смотреть на себя", — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Михаил Гончаров.