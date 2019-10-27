Рауш: сейчас «Динамо» уже другая команда. Поэтому и есть результат

Защитник «Динамо» Константин Рауш прокомментировал победу своей команды в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (1:0).

«Мы хорошо начали играть ещё с «Краснодаром» и сегодня продолжили. Мы хорошо готовимся, изучаем соперника, полностью выкладываемся на поле. Сейчас играет уже другая команда. Поэтому и есть результат.



Вторые таймы ЦСКА? Да, мы говорили про это. Но последнее время и у нас свои проблемы. Поэтому у нас был конкретный план на игру и соперника. Тренер молодец. Думаю, видно, что последние две игры команда хорошо играет», — передаёт слова Рауша корреспондент «Чемпионата» Дарья Юрко.

«Динамо», набрав 14 очков, находится в зоне переходных матчей, занимая 13-е место в турнирной таблице РПЛ.