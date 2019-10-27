Панченко: буду всегда отвечать фанатам ЦСКА добром

Нападающий «Динамо» Кирилл Панченко прокомментировал победу своей команды в матче 14-го тура РПЛ с ЦСКА (1:0).
«Мы были хорошо готовы физически и тактически. В концовке смогли прибавить и забить. Мы знали, что с ЦСКА придётся много обороняться, за владение мячом очки не дают. Сегодня провели хороший матч. У нас появилась мысль в игре, появились моменты. Сейчас много уделяем внимания тактике. С каждой неделей должны прибавлять.
Уже не первый раз играю с ЦСКА. Для меня это не чужой клуб, я благодарен и болельщикам, которые мне аплодировали, и руководству, и бывшим партнёрам. Я здесь провёл много времени. Очень приятно такое тёплое отношение между нашими клубами. Буду всегда отвечать фанатам ЦСКА добром», — передаёт слова Панченко корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
- 27 октября 2019
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