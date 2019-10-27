Шарлия: ЦСКА мог выиграть 5:0, но дерьмо случается

Защитник ЦСКА Звонимир Шарлия прокомментировал поражение в матче 14-го тура РПЛ с «Динамо» (0:1).

«Я сыграл всего несколько минут, но то, что я увидел, это то, что «Динамо» очень хороший, сильный и агрессивный клуб. У них новый тренер, всё меняется в таких ситуациях. Они поменяли многое, и сейчас они хороши.

Мы сейчас в сложной ситуации: долго не было побед. Но мы все будем работать, будем работать усерднее, чем когда-либо, и мы вернёмся.

У нас всё хорошо с точки зрения психологии, просто один сложный этап. Нам не везёт. 100-процентные шансы с «Ференцварошем» упустили, сегодня не забили пенальти с «Динамо». «Динамо» реализовало свой момент. Забей мы один гол, могло быть быть ещё пять голов после этого. Но, как говорится, дерьмо случается", — передаёт слова Шарлии корреспондент «Чемпионата» Дарья Юрко.