Шарлия: ЦСКА мог выиграть 5:0, но дерьмо случается

Защитник ЦСКА Звонимир Шарлия прокомментировал поражение в матче 14-го тура РПЛ с «Динамо» (0:1).
«Я сыграл всего несколько минут, но то, что я увидел, это то, что «Динамо» очень хороший, сильный и агрессивный клуб. У них новый тренер, всё меняется в таких ситуациях. Они поменяли многое, и сейчас они хороши.
Мы сейчас в сложной ситуации: долго не было побед. Но мы все будем работать, будем работать усерднее, чем когда-либо, и мы вернёмся.
У нас всё хорошо с точки зрения психологии, просто один сложный этап. Нам не везёт. 100-процентные шансы с «Ференцварошем» упустили, сегодня не забили пенальти с «Динамо». «Динамо» реализовало свой момент. Забей мы один гол, могло быть быть ещё пять голов после этого. Но, как говорится, дерьмо случается", — передаёт слова Шарлии корреспондент «Чемпионата» Дарья Юрко.
- 27 октября 2019
-
20:57
-
20:54
-
20:49
-
20:48
-
20:44
-
20:41
-
20:40
-
20:35
-
20:31
-
20:30
-
20:23
-
20:14
-
20:13
-
20:12
-
20:04
-
20:04
-
20:00
-
19:58
-
19:58
-
19:55
-
19:53
-
19:52
-
19:52
-
19:45
-
19:41
-
19:40
-
19:38
-
19:35
-
19:34
-
19:32
-
19:30
-
19:28
-
19:26
-
19:23
-
19:20