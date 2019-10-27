Болельщиков «Спартака» не выпускали со стадиона «Локомотива» более часа

Болельщики «Спартака» на протяжении длительного времени не могли покинуть стадион «РЖД Арена» после матча 14-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом». Фанатов не выпускали со стадиона более часа.

Напомним, «Спартак» разгромил «Локомотив» со счётом 3:0. Встреча состоялась в Москве на стадионе «РЖД Арена». Счёт был открыт на 57-й минуте. Автором забитого мяча стал Эсекьель Понсе, которому ассистировал Зелимхан Бакаев. На 79-й минуте преимущество красно-белых увеличил Джордан Ларссон с передачи Бакаева. Через несколько минут Ларссон довёл счёт до крупного, оформив дубль. Голевой передачей вновь отметился Бакаев.



Эта победа стала первой для «Спартака» под руководством Доменико Тедеско.



«Спартак», набрав 18 очков, поднялся на 7-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Локомотив» (29) — на 3-м месте в таблице.

