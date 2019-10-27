«Расстрел» вратаря в исполнении Ласселлса — в обзоре матча «Ньюкасл» — «Вулвз»

В матче 10-го тура английской Премьер-лиги «Ньюкасл Юнайтед» на своём поле сыграл вничью с «Вулверхэмптоном» со счётом 1:1.



Счёт открыл на 37-й минуте защитник хозяев Джамал Ласселлс, головой замкнувший подачу с правого фланга защитника Федерико Фернандеса. Во втором тайме на 73-й минуте защитник гостей Хонни сравнял счёт, воспользовавшись грубой ошибка вратаря соперника, неудачно прервавшего фланговый навес. На 82-й минуте «Ньюкасл» остался в меньшинстве после того, как судья удалил полузащитника Шона Лонгстаффа за грубый подкат.

Видео доступно на «Чемпионате».



После этого матча «Вулверхэмптон», набрав 12 очков, занимает в турнирной таблице АПЛ 11-е место, а «Ньюкасл Юнайтед» с 9 очками — 17-е.