«Расстрел» вратаря в исполнении Ласселлса — в обзоре матча «Ньюкасл» — «Вулвз»
В матче 10-го тура английской Премьер-лиги «Ньюкасл Юнайтед» на своём поле сыграл вничью с «Вулверхэмптоном» со счётом 1:1.
Счёт открыл на 37-й минуте защитник хозяев Джамал Ласселлс, головой замкнувший подачу с правого фланга защитника Федерико Фернандеса. Во втором тайме на 73-й минуте защитник гостей Хонни сравнял счёт, воспользовавшись грубой ошибка вратаря соперника, неудачно прервавшего фланговый навес. На 82-й минуте «Ньюкасл» остался в меньшинстве после того, как судья удалил полузащитника Шона Лонгстаффа за грубый подкат.
Видео доступно на «Чемпионате».
После этого матча «Вулверхэмптон», набрав 12 очков, занимает в турнирной таблице АПЛ 11-е место, а «Ньюкасл Юнайтед» с 9 очками — 17-е.
- 27 октября 2019
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