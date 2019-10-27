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«Расстрел» вратаря в исполнении Ласселлса — в обзоре матча «Ньюкасл» — «Вулвз»

«Расстрел» вратаря в исполнении Ласселлса — в обзоре матча «Ньюкасл» — «Вулвз»
Футбол / Англия 0

В матче 10-го тура английской Премьер-лиги «Ньюкасл Юнайтед» на своём поле сыграл вничью с «Вулверхэмптоном» со счётом 1:1.

Счёт открыл на 37-й минуте защитник хозяев Джамал Ласселлс, головой замкнувший подачу с правого фланга защитника Федерико Фернандеса. Во втором тайме на 73-й минуте защитник гостей Хонни сравнял счёт, воспользовавшись грубой ошибка вратаря соперника, неудачно прервавшего фланговый навес. На 82-й минуте «Ньюкасл» остался в меньшинстве после того, как судья удалил полузащитника Шона Лонгстаффа за грубый подкат.

Видео доступно на «Чемпионате».

После этого матча «Вулверхэмптон», набрав 12 очков, занимает в турнирной таблице АПЛ 11-е место, а «Ньюкасл Юнайтед» с 9 очками — 17-е.

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