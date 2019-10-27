Дж. Ларссон: счастлив, что показал, зачем «Спартак» меня купил

Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон прокомментировал победу своей команды в матче 14-го тура РПЛ с «Локомотивом» (3:0). В этой встрече форвард отметился дублем.

«Мой папа был на игре, написал, что горд за меня. Тут была вся моя семья, они все поздравили меня, а сейчас я поеду и отпраздную победу с ними.



Перед тем как я вышел на поле, Тедеско сказал, что очень сильно давить не надо, но ему нужен свежий игрок на контратаки. А ещё попросил меня забить – и я это сделал. Очень хороший день как для меня, так и для команды. Мы не выигрывали очень давно, «Спартак» — это клуб, который должен побеждать. Так что эта победа очень важна и для нас, и для наших болельщиков – сегодня они были великолепны, как и всегда. Представляю, насколько они сейчас счастливы.



Чувствую ли я, что климат в «Спартаке» меняется? Да, это видно, до этого мы взяли одно очко с «Рубином», а теперь обыграли «Локомотив», команду, которая шла на первом месте в чемпионате. Всё меняется, надеюсь, что с каждой игрой всё будет лучше и лучше.



Многие говорят: «Зачем они купили Джордана»? Сегодня я им ответил. Но меня это не особо заботит. Всегда сложно приходить в новую команду, и, конечно, все будут говорить о «Спартаке» — это ведь большой клуб! А сейчас вы мне сказали про эту реакцию, и я счастлив, что показал, зачем меня купили», — передаёт слова Ларссона корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.