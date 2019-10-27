Крал рассказал, о чём игроки говорят с Тедеско после матчей в центральном круге

Полузащитник «Спартака» Алекс Крал рассказал, о чём игроки разговаривают с главным тренером команды Доменико Тедеско в центральном круге после матчей.
«Что касается моей адаптации, то с каждым днём всё становится лучше и лучше. Сейчас у нас новый тренер, и вы видите, как сильно мы мотивированы! Его приход дал нам новый импульс.
В сборной я играю чуть выше? Да, там я играю восьмёрку, а здесь – шестой, больше обороняюсь. Но это решение тренера, и я делаю всё, что могу, стараюсь быть лучше. Да, меня влечёт в атаку, хочу забивать, но буду играть там, где это нужно тренеру и команде. В «Славии» я привык, что позиция может и меняться.
После каждого матча в центре поля мы обсуждаем игру. Это новая традиция? Лучше спросить у тренера. Мы обсуждаем самочувствие, моменты игры. Сегодня Тедеско поблагодарил нас, а мы – его. Изменился ли климат в команде? Так происходит всегда, когда приходит новый тренер. Добавляется мотивации, стало больше тактики", — передаёт слова Крала корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
- 27 октября 2019
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