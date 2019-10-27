Крал: Давид Луис подошёл ко мне и спросил: «Как ты, брат?»
Полузащитник «Спартака» Алекс Крал рассказал о встрече с бразильским защитником Давидом Луисом.
«Популярная фотография меня и Давида Луиса, когда мы обменивались футболками? Это было в апреле, в четвертьфинале Лиги Европы. Со сборной мы играли против Бразилии, там не было Давида Луиса. После того как нам попался «Челси» в ЛЕ, я написал Давиду Луису в „Инстаграме“, и мы сделали фотографию. Это было забавно. Когда мне было 12-14 лет, все сравнивали меня с Давидом Луисом. И это очень забавно, что мы встретились с ним на поле. Это очень хороший футболист и человек. Я знал его, но он меня не знал. А когда видел меня на стадионе и на поле, подходил и говорил: «Привет, мой брат», — передаёт слова Крала корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.
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- 27 октября 2019
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