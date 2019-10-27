Сёмин поздравил журналиста с победой «Спартака»
Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин на пресс-конференции после матча 14-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (0:3) поздравил журналиста с победой красно-белых.
На вопрос одного из представителей СМИ об игре соперника наставник «железнодорожников» ответил: «Спартак» мне бы не хотелось комментировать. Придёт тренер, он и прокомментирует всё. А вас я поздравляю с победой. А то, что касается нас, мы должны принять критику и двигаться дальше". После слов поздравления в конференц-зале раздался смех журналистов.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
«Спартак», набрав 18 очков, поднялся на 7-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Локомотив», имея в активе 29 очков, занимает 3-м место.
Комментатор извинился за задержку трансляции матча «Локомотив» — «Спартак»
- 27 октября 2019
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