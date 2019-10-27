И. Яшин: бабло для Канделаки важнее дерби, зато она умеет дружить с чиновниками

Российский политик Илья Яшин поделился мнением о задержке трансляции матча 14-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Спартаком» на телеканале «Матч ТВ».
«Четверть тайма матча „Локомотив“ — «Спартак» зрители смотрели рекламу вместо футбола. Потому что бабло для главы государственного (!) канала «Матч ТВ» Тины Канделаки важнее какого-то там дерби. Зато она умеет дружить с чиновниками, так что без работы не останется", — написал Яшин в своём «твиттере».
Напомним, канал должен был начать трансляцию в 16:25 — за пять минут до начала матча чемпионата России. До футбольного матча федеральный телеканал показывал прямую трансляцию баскетбольной игры Единой лиги ВТБ «Зенит» — «Локомотив».
«Спартак», набрав 18 очков, поднялся на 7-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Локомотив» (29) — на 3-м месте.
- 27 октября 2019
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