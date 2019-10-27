Маклаков: «Спартак» — русская команда. Любит аврал создать, а потом побеждать

Актёр и болельщик московского «Спартака» Алексей Маклаков поделился мнением о победе красно-белых в матче 14-го тура РПЛ с «Локомотивом» (3:0).

«Работа Тедеско была сегодня заметна. Мы увидели новую схему, и нацелена она будет на контратаки. Это будет замечательно, если завершать их будут так же, как и сегодня, забив три безответных мяча. Может быть, сегодняшняя победа случайна, но если в этом направлении будет строиться команда, это будет интересно. Хоть какая-то схема, по сравнению с тем, что нам оставил Кононов. Ребята были сплочены как никогда. Такой прыжок с 11-го на 7-е место крайне необходим, чтобы уйти из зоны стыков. В дальнейшем нас ждут большие сюрпризы от «Спартака».

Да, Гильерме сегодня ошибся, но ошибки бывают у всех. Нельзя принимать решение по основному вратарю сборной после неудачного матча. Я сочувствую Гильерме, но победа «Спартака» абсолютно честная. Были пропущены два тяжёлых мяча.

Мотивация у «Спартака» заключалась в победе, надо было подниматься в турнирной таблице. Был договор с тренером о том, чтобы ребята показали себя. Это же только смотрины. Не думаю, что Тедеско уже что-то изменил, но пробовать новые схемы — это уже что-то.

Я жду от «Спартака» только побед. Мы же русская команда, любим себя и к стенке приставить, и аврал создать, а потом побеждать», — сказал Маклаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алексеем Хасановым.