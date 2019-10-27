Хендерсон ударом с лёта с отскоком сравнял счёт в матче с «Тоттенхэмом». Видео

В матче 10-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» — «Тоттенхэм Хотспур» на 52-й минуте хозяева отыгрались, сделав счёт 1:1. Гол забил полузащитник Джордан Хендерсон.

Видео доступно на «Чемпионате».



10-й тур АПЛ стартовал в пятницу, 25 октября, матчем «Саутгемптон» — «Лестер Сити», который завершился победой гостей со счётом 9:0.



В субботу, 26 октября, «Манчестер Сити» дома разгромил «Астон Виллу» со счётом 3:0, «Брайтон энд Хоув Альбион» на своём поле выиграл у «Эвертона» со счётом 3:2, «Уотфорд» дома сыграл вничью с «Борнмутом» со счётом 0:0, «Вест Хэм Юнайтед» на своём поле сыграл вничью с «Шеффилд Юнайтед» со счётом 1:1, а «Челси» в гостях обыграл «Бёрнли» со счётом 4:2.



Сегодня, 27 октября, «Ньюкасл Юнайтед» дома сыграл вничью с «Вулверхэмптоном» со счётом 1:1.



Также сегодня пройдут матчи «Арсенал» — «Кристал Пэлас» и «Норвич Сити» — «Манчестер Юнайтед».