«Царь горы» Джикия, жёлтая Тедеско и фанаты с лицами Баринова. Яркие фото дерби

27 октября в Москве на стадионе «РЖД Арена» в матче 14-го тура российской Премьер-Лиги «Спартак» одержал разгромную победу над «Локомотивом». Встреча завершилась со счётом 3:0 в пользу красно-белых.
Счёт был открыт на 57-й минуте. Автором забитого мяча стал Эсекьель Понсе, которому ассистировал Зелимхан Бакаев. На 79-й минуте преимущество красно-белых увеличил Джордан Ларссон с передачи Бакаева. Через несколько минут Ларссон довёл счёт до крупного, оформив дубль. Голевой передачей вновь отметился Бакаев.
«Спартак», набрав 18 очков, поднялся на 7-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Локомотив» (29) — на 3-м месте в таблице.
Лучшие кадры с матча «Локомотив» — «Спартак» — в фоторепортаже специальных фотокорреспондентов «Чемпионата» Дмитрия Голубовича и Эдгара Брещанова.
- 27 октября 2019
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