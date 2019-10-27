«Арсенал» упустил победу над «Кристал Пэлас» в матче АПЛ

В матче 10-го тура чемпионата Англии «Арсенал» и «Кристал Пэлас» сыграли вничью со счётом 2:2. Встреча состоялась в Лондоне на стадионе «Эмирейтс». Обслуживал матч арбитр Мартин Аткинсон.

Счёт был открыт на 7-й минуте. Автором забитого мяча стал Сократис Папастатопулос, которому ассистировал Гранит Джака. Через несколько минут преимущество «канониров» увеличил Давид Луис. На 32-й минуте разрыв в счёте сократил Лука Миливоевич, который реализовал 11-метровый. В начале второго тайма равновесие восстановил Джордан Айю с передачи Джеймса Макартура. В концовке победу «Арсеналу» мог принести гол Папастатопулоса, но арбитр отменил взятие ворот, использовав VAR.

«Арсенал», набрав 16 очков, занимает пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Кристал Пэлас» (15) — на 6-м месте в таблице.

С таблицей АПЛ можно ознакомиться на «Чемпионате».