«Ливерпуль» одержал волевую победу над «Тоттенхэмом» в матче АПЛ

«Ливерпуль» одержал волевую победу в матче 10-го тура английской Премьер-лиги с «Тоттенхэм Хотспур». Встреча проходила на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле и завершилась со счётом 2:1.
Гости вышли вперёд уже на 1-й минуте матча. Мусса Сиссоко разогнал атаку и сделал пас на Сон Хын Мина, тот домчался до штрафной и пробил в штангу, а Гарри Кейн после добивания послал мяч в сетку ворот. Хозяева отыгрались на 52-й минуте. Фабиньо сделал мягкий заброс в штрафную, Дэнни Роуз не дотянулся до мяча, а Джордан Хендерсон в касание пробил в дальний угол. Победу красным принёс Мохамед Салах, реализовавший пенальти, который был назначен за фол Сержа Орье на Садио Мане.
«Ливерпуль» продолжает уверенно лидировать в турнирной таблице АПЛ, набрав в 10 матчах 28 очков. «Тоттенхэм Хотспур» (12 очков) занимает 11-е место.
- 27 октября 2019
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