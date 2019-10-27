Максименко обратился к болельщикам после разгромной победы над «Локомотивом»

Голкипер московского «Спартака» Александр Максименко обратился к болельщикам команды после разгромной победы в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом». Встреча завершилась со счётом 3:0. В составе победителей забитыми мячами отметились Эсекьель Понсе и Джордан Ларссон, оформивший дубль.
«С победой, красно-белые», — написал Максименко в своём «инстаграме».
Фото можно посмотреть в «инстаграме» Александра Максименко.
Победа позволила «Спартаку» подняться в турнирной таблице чемпионата России на 7-е место. В активе красно-белых 18 очков. В следующем туре подопечные Доменико Тедеско сыграют с тульским «Арсеналом». Встреча состоится в Москве в понедельник, 4 ноября.
Максименко в текущем сезоне в составе «Спартака» принял участие в 13 матчах Премьер-Лиги и пропустил 13 мячей.
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