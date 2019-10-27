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«Рома» обыграла «Милан» в матче Серии А

«Рома» обыграла «Милан» в матче Серии А
Футбол / Италия 0

В матче 9-го тура чемпионата Италии «Рома» обыграла «Милан» со счётом 2:1. Встреча состоялась в Риме на стадионе «Олимпико». Обслуживал матч арбитр Даниэле Орсато. Ассистировали ему Лоренцо Манганелли и Валентино Фьорито.

Счёт был открыт на 38-й минуте. Автором забитого мяча стал Эдин Джеко. В начале второго тайма гости восстановили равновесие, отличился Тео Бернар Франсуа, которому ассистировал Давиде Калабрия. Однако через несколько минут римлян вновь вывел вперёд Николо Дзаньоло.

«Рома», набрав 16 очков, вышла на пятое место в турнирной таблице итальянского национального чемпионата. «Милан» (10) — на 12-м месте в таблице.

В 10-м туре «Рома» на выезде сыграет с «Удинезе». Матч состоится 30 октября. «Милану» предстоит домашняя игра со СПАЛом (31 октября).

Италия - Серия А. 9-й тур
27 октября 2019, воскресенье. 20:00 МСК
Рома
Рим
Окончен
2 : 1
Милан
Милан
1:0 Джеко – 38'   1:1 Бернар Франсуа – 55'   2:1 Дзаньоло – 58'
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