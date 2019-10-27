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Рыков: Новиков встряхнул игроков «Динамо» эмоционально

Рыков: Новиков встряхнул игроков «Динамо» эмоционально
Футбол / РПЛ 0

Защитник «Динамо» Владимир Рыков прокомментировал победу своей команды в матче 14-го тура чемпионата России с ЦСКА (1:0).

«Впечатления от победы исключительно положительные. А как иначе, если обыграли одного из лидеров чемпионата?

Раз даём результат, значит, надо продолжать гнуть свою линию. Безусловно, есть нюансы, в которых нужно прибавлять. Это лишь вторая игра в таком сочетании, но думаю, будем улучшать нашу игру.

Мы поймали ЦСКА на контратаке. Нойштедтер отдал отличную передачу, а Н’Жье хорошо открылся и реализовал момент. А мог ещё и второй забить. Если получилось, делаем всё правильно.

Новиков эмоционально поднял нас, встряхнул. Так всегда бывает, когда приходит новый тренер. Плюс изменили схему, которая пока даёт результат. Посмотрим, как будет дальше», — приводит слова Рыкова «Матч ТВ».

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