Рыков: Новиков встряхнул игроков «Динамо» эмоционально

Защитник «Динамо» Владимир Рыков прокомментировал победу своей команды в матче 14-го тура чемпионата России с ЦСКА (1:0).
«Впечатления от победы исключительно положительные. А как иначе, если обыграли одного из лидеров чемпионата?
Раз даём результат, значит, надо продолжать гнуть свою линию. Безусловно, есть нюансы, в которых нужно прибавлять. Это лишь вторая игра в таком сочетании, но думаю, будем улучшать нашу игру.
Мы поймали ЦСКА на контратаке. Нойштедтер отдал отличную передачу, а Н’Жье хорошо открылся и реализовал момент. А мог ещё и второй забить. Если получилось, делаем всё правильно.
Новиков эмоционально поднял нас, встряхнул. Так всегда бывает, когда приходит новый тренер. Плюс изменили схему, которая пока даёт результат. Посмотрим, как будет дальше», — приводит слова Рыкова «Матч ТВ».
- 27 октября 2019
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