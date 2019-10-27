Матвеев: «Краснодару» чуть-чуть не хватило до победы в матче с «Оренбургом»

Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев прокомментировал ничейный результат матча 14-го тура РПЛ с «Оренбургом» (1:1).
«Два тайма преимущество было на нашей стороне. Мы пропустили глупый мяч, жаль, что это случилось. Однако мы довольны, что ребята выдержали все 90 минут, но нам чуть-чуть не хватило до победы. Мы понимаем, что не должны были терять очки сегодня, идёт гонка за чемпионство. Разумеется, мы и дальше будем продолжать бороться за первое место.
Фьолусон вместо Спаича в стартовом составе? Это обычная ротация.
Замены были довольно хорошие. Сложно говорить об удалении, нужно смотреть повтор этого эпизода. Оба футболиста опасно шли на мяч, но почему-то удалён наш игрок. Мы остались вдесятером, но всё равно активно провели концовку матча. Наши игроки старались выиграть, а не сохранить этот ничейный результат. Я считаю, что это было правильно.
Газинский тренируется с нами, часть тренировок уже проводит в общей группе. Понятно, что у него есть некоторые ограничения. Трудно сказать, когда точно мы увидим его на поле, но надеюсь, что уже скоро он сможет помочь команде.
Что касается травмы Вандерсона, мы в течение недели решим, когда он сможет выйти на поле. Сейчас он работает по индивидуальной программе. Есть шанс, что он присоединится к команде в матче с «Ростовом», — передаёт слова Матвеева корреспондент „Чемпионата“ Виктория Давыдова.
- 27 октября 2019
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