«Ференцварош» обыграл лидера чемпионата Венгрии «Фехервар»

В матче 10-го тура чемпионата Венгрии «Ференцварош» на выезде обыграл «Фехервар» со счётом 2:1.

Счёт был открыт на 24-й минуте. Автором забитого мяча стал Давид Шигер. В середине второго тайма Шигер увеличил преимущество гостей, оформив дубль. В конце матча разрыв в счёте сократил Георги Миланов, который ранее выступал за ЦСКА.

«Ференцварош», набрав 22 очка, занимает третье место в турнирной таблице венгерского национального чемпионата. «Фехервар» (22) — на 1-м месте. В 11-м туре «Ференцварош» на своём поле сыграет с клубом «Мезёкёвешд», который занимает 2-е место. Матч состоится 2 ноября.

Напомним, что «Ференцварош» является соперником ЦСКА в групповом этапе Лиги Европы. В матче 3-го тура венгерский клуб обыграл «армейцев» на выезде со счётом 1:0.