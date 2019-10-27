Жиго на русском с ошибками поделился эмоциями после победы над «Локомотивом»
Защитник «Спартака» Самуэль Жиго поделился эмоциями после разгромной победы в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом». Встреча завершилась со счётом 3:0. В составе победителей забитыми мячами отметились Эсекьель Понсе и Джордан Ларссон, оформивший дубль.
В своём «инстаграме» 26-летний футболист опубликовал видео с радующимся ребёнком. Клип француз подписал словами: «Когда ты выгорал дерби».
Жиго на русском с ошибками поделился эмоциями после победы в дерби
Фото: «Инстаграм» Самуэля Жиго
Победа позволила «Спартаку» подняться в турнирной таблице чемпионата России на 7-е место. В активе красно-белых 18 очков. В следующем туре подопечные Доменико Тедеско сыграют с тульским «Арсеналом». Встреча состоится в Москве 4 ноября.
Жиго в текущем сезоне в составе «Спартака» принял участие в 12 матчах Премьер-Лиги и забил 4 мяча.
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