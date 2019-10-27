«Севилья» обыграла «Хетафе» в матче Примеры

В матче 10-го тура чемпионата Испании «Севилья» обыграла «Хетафе» со счётом 2:0. Встреча состоялась в Севилье на стадионе «Рамон Санчес Писхуан». Обслуживал матч арбитр Хосе Санчес Мартинес.

Счёт был открыт на 69-й минуте. Автором забитого мяча стал Хавьер Эрнандес, которому ассистировал Оливер Торрес. На 78-й минуте преимущество севильского клуба увеличил Лукас Окампос с передачи Хесуса Наваса.

«Севилья», набрав 19 очков, вышла на второе место в турнирной таблице испанского национального чемпионата. «Хетафе» (13) — на 10-м месте в таблице.

В 11-м туре «Севилья» на выезде сыграет с «Валенсией». Матч состоится 30 октября. «Хетафе» предстоит домашняя игра с «Гранадой» (31 октября).

Напомним, что «Хетафе» является соперником «Краснодара» по групповому этапу Лиги Европы.