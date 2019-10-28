Тедеско: «Спартак» постарается демонстрировать качественную игру в марте

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал, что он надеется поставить игру команды к марту следующего года.
«Верю, что «Спартак» не так безнадёжен, как многим кажется. Поэтому я и здесь. Но нам нужно оставаться спокойными и холодными, ведь победа над «Локомотивом» — это только один матч. Работа предстоит сложная и долгая: до декабря набираем как можно больше очков, а уже в январе-феврале стараемся выстраивать общую, большую картину игры «Спартака», которую постараемся продемонстрировать в марте.
Никогда не скажу точно, сколько времени мне нужно на реализацию потенциала команды – 4 месяца, 4 недели или 4 года. Чтобы понять потенциал каждого игрока, нужно провести много тренировок и разговоров – комфортна ли им какая-то роль или тактика. Но, чтобы увидеть полную картину, нужно время. И я пока не знаю сколько», — сказал Тедеско в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Егорову.
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