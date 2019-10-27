Эмери прокомментировал действия Джаки, который послал фанатов «Арсенала»

Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери прокомментировал конфликт между капитаном команды Гранитом Джакой и болельщиками. Во время замены швейцарца в матче 10-го тура АПЛ с «Кристал Пэлас» (2:2) фанаты начали его освистывать. В ответ 27-летний хавбек послал болельщиков.
«Он не прав, но мы будем обсуждать эту ситуацию внутри команды. Я хочу сохранять спокойствие, но, конечно же, он был не прав. Мы работаем с каждым игроком над тем, чтобы справиться с давлением. Его реакция была неправильной, и мы обсудим это с ним. У меня уже были подобные ситуации в карьере. Когда болельщики критикуют нас, нам нужно держаться и сохранять спокойствие. Мы работаем ради них. Нам нужно сохранять спокойствие, когда они аплодируют и когда они критикуют», — цитирует Эмери Mirror.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
- 28 октября 2019
-
00:04
- 27 октября 2019
-
23:53
-
23:38
-
23:36
-
23:28
-
23:06
-
22:58
-
22:51
-
22:33
-
22:27
-
22:20
-
22:17
-
22:13
-
21:56
-
21:55
-
21:54
-
21:41
-
21:31
-
21:28
-
21:25
-
21:22
-
21:12
-
21:08
-
21:07
-
21:07
-
20:57
-
20:54
-
20:49
-
20:48
-
20:44
-
20:41
-
20:40
-
20:35
-
20:31
-
20:30