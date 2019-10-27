Эмери прокомментировал действия Джаки, который послал фанатов «Арсенала»

Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери прокомментировал конфликт между капитаном команды Гранитом Джакой и болельщиками. Во время замены швейцарца в матче 10-го тура АПЛ с «Кристал Пэлас» (2:2) фанаты начали его освистывать. В ответ 27-летний хавбек послал болельщиков.

«Он не прав, но мы будем обсуждать эту ситуацию внутри команды. Я хочу сохранять спокойствие, но, конечно же, он был не прав. Мы работаем с каждым игроком над тем, чтобы справиться с давлением. Его реакция была неправильной, и мы обсудим это с ним. У меня уже были подобные ситуации в карьере. Когда болельщики критикуют нас, нам нужно держаться и сохранять спокойствие. Мы работаем ради них. Нам нужно сохранять спокойствие, когда они аплодируют и когда они критикуют», — цитирует Эмери Mirror.

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