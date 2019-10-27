«Боруссия» М обыграла «Айнтрахт» и вышла на 1-е место в Бундеслиге

В матче 9-го тура чемпионата Германии мёнхенгладбахская «Боруссия» обыграла франкфуртский «Айнтрахт» со счётом 4:2. Встреча состоялась в Мёнхенгладбахе на стадионе «Боруссия-Парк». Обслуживал матч арбитр Даниэль Шлагер.

Счёт был открыт на 28-й минуте. Автором забитого мяча стал Марку Тюрам, которому ассистировал Брил Эмболо. В конце тайма преимущество хозяев увеличил Оскар Вендт с передачи Тюрама. На 59-й минуте разрыв в счёте сократил Данни да Коста с паса Даити Камада. На 75-й минуте третий гол в ворота гостей забил Нико Эльведи с передачи Ласло Бенеша. Вскоре «Айнтрахт» сократил отставание до минимума, отличился Мартин Хинтереггер, которому ассистировал Камада. На 85-й минуте окончательный счёт установил Денис Закария с передачи Ларса Штиндля.

«Боруссия», набрав 19 очков, вышла на 1-е место в турнирной таблице Бундеслиги. «Айнтрахт» (14) — 9-й.