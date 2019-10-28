Сборная России U17 проиграла Румынии в матче отбора Евро-2020

В матче 2-го тура отборочного турнира юниорского чемпионата Европы 2020 года сборная России проиграла команде Румынии со счётом 0:1. Встреча состоялась в Бухаресте на стадионе «Могошоая». Обслуживала матч бригада арбитров во главе со словенцем Нейцем Кайтазовичем. В качестве его ассистентов выступили Давид Габровец (Словения) и Андрей Колосов (Латвия).

Единственный гол был забит в середине второго тайма. Автором забитого мяча стал Влэдуц Андрей Панделе.

Сборная России, набрав три очка, занимает третье место в турнирной таблице 10-й отборочной группы. В 1-м туре россияне разгромили Сан-Марино (7:0).

В 3-м туре российская национальная команда встретится со сверстниками из Швейцарии. Матч состоится 30 октября на стадионе «Футбольный центр ФФР» в румынской Буфте. Начало встречи в 19:00 мск.