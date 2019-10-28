Сборная России U17 проиграла Румынии в матче отбора Евро-2020

В матче 2-го тура отборочного турнира юниорского чемпионата Европы 2020 года сборная России проиграла команде Румынии со счётом 0:1. Встреча состоялась в Бухаресте на стадионе «Могошоая». Обслуживала матч бригада арбитров во главе со словенцем Нейцем Кайтазовичем. В качестве его ассистентов выступили Давид Габровец (Словения) и Андрей Колосов (Латвия).
Единственный гол был забит в середине второго тайма. Автором забитого мяча стал Влэдуц Андрей Панделе.
Сборная России, набрав три очка, занимает третье место в турнирной таблице 10-й отборочной группы. В 1-м туре россияне разгромили Сан-Марино (7:0).
В 3-м туре российская национальная команда встретится со сверстниками из Швейцарии. Матч состоится 30 октября на стадионе «Футбольный центр ФФР» в румынской Буфте. Начало встречи в 19:00 мск.
- 28 октября 2019
-
00:56
-
00:52
-
00:47
-
00:45
-
00:32
-
00:19
-
00:06
-
00:04
- 27 октября 2019
-
23:53
-
23:38
-
23:36
-
23:28
-
23:06
-
22:58
-
22:51
-
22:33
-
22:27
-
22:20
-
22:17
-
22:13
-
21:56
-
21:55
-
21:54
-
21:41
-
21:31
-
21:28
-
21:25
-
21:22
-
21:12
-
21:08
-
21:07
-
21:07
-
20:57
-
20:54
-
20:49