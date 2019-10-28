Вандерсон с дочкой и удаление Берга. Фото с матча «Краснодар» — «Оренбург»

27 октября в Краснодаре на одноимённом стадионе «Оренбург» сыграл вничью с «Краснодаром». Встреча завершилась со счётом 1:1. Обслуживал матч московский арбитр Алексей Матюнин. Ассистировали ему Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург) и Адлан Хатуев (Грозный).

Счёт был открыт на 32-й минуте. Автором забитого мяча стал Джордже Деспотович. В концовке первого тайма краснодарский клуб восстановил равновесие благодаря голу Мануэла Фернандеша с передачи Магомеда-Шапи Сулейманова. «Краснодар» доигрывал матч вдесятером из-за удаления Маркуса Берга на 80-й минуте.

Лучшие кадры с матча «Краснодар» — «Оренбург» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Сергея Апенькина.