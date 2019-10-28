Ларссон догнал Жиго по количеству голов в РПЛ в этом сезоне
Шведский нападающий «Спартака» Джордан Ларссон сравнялся с лидером московского клуба французским защитником Самуэлем Жиго по количеству голов в Российской Премьер-Лиге в этом сезоне.
В матче 14-го тура РПЛ с «Локомотивом» (3:0) Ларссон отметился дублем, доведя количество своих голов в турнире до четырёх. Всего спартаковцы забили 16 голов в нынешнем сезоне. Два гола забил Зелимхан Бакаев, ещё по одному забитому мячу на счету Луиса Адриано, Георгия Джикии, Лоренсо Мельгарехо, Эсекьеля Понсе, Гуса Тиля и Андре Шюррле.
22-летний Ларссон перешёл в «Спартак» в летнее трансферное окно из шведского «Норрчёпинга». Сумма трансфера составила € 4 млн. Футболист подписал контракт с российским клубом до лета 2023 года.
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