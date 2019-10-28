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«ПСЖ» разгромил «Марсель» благодаря дублям Икарди и Мбаппе

«ПСЖ» разгромил «Марсель» благодаря дублям Икарди и Мбаппе
Футбол / Франция 0

В матче 11-го тура чемпионата Франции «ПСЖ» разгромил «Марсель» со счётом 4:0. Встреча состоялась в Париже на стадионе «Парк де Пренс». Обслуживал матч арбитр Бенуа Бастьен.

Счёт был открыт на 10-й минуте. Автором забитого мяча стал Мауро Икарди. В середине тайма Икарди увеличил преимущество парижского клуба, оформив дубль с передачи Марко Верратти. На 32-й минуте счёт до крупного довёл Килиан Мбаппе, которому ассистировал Анхель Ди Мария. В концовке тайма четвёртый гол в ворота гостей забил Мбаппе, также оформивший дубль.

«Пари Сен-Жермен», набрав 27 очков, лидирует в турнирной таблице французского национального чемпионата. «Марсель» (16) — на 7-м месте.

В 12-м туре «ПСЖ» на выезде сыграет с «Дижоном». Матч состоится 1 ноября. «Марсель» на своём поле встретится с «Лиллем» (2 ноября).

Франция - Лига 1. 11-й тур
27 октября 2019, воскресенье. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж
Окончен
4 : 0
Марсель
Марсель
1:0 Икарди – 10'   2:0 Икарди – 26'   3:0 Мбаппе – 32'   4:0 Мбаппе – 44'
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