«ПСЖ» разгромил «Марсель» благодаря дублям Икарди и Мбаппе

В матче 11-го тура чемпионата Франции «ПСЖ» разгромил «Марсель» со счётом 4:0. Встреча состоялась в Париже на стадионе «Парк де Пренс». Обслуживал матч арбитр Бенуа Бастьен.
Счёт был открыт на 10-й минуте. Автором забитого мяча стал Мауро Икарди. В середине тайма Икарди увеличил преимущество парижского клуба, оформив дубль с передачи Марко Верратти. На 32-й минуте счёт до крупного довёл Килиан Мбаппе, которому ассистировал Анхель Ди Мария. В концовке тайма четвёртый гол в ворота гостей забил Мбаппе, также оформивший дубль.
«Пари Сен-Жермен», набрав 27 очков, лидирует в турнирной таблице французского национального чемпионата. «Марсель» (16) — на 7-м месте.
В 12-м туре «ПСЖ» на выезде сыграет с «Дижоном». Матч состоится 1 ноября. «Марсель» на своём поле встретится с «Лиллем» (2 ноября).
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