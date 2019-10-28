Бубнов — о поражении ЦСКА: не спешил бы вешать всех собак на Гончаренко

Бывший футболист «Спартака» Александр Бубнов прокомментировал поражение ЦСКА в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо» (0:1).

«В целом встреча очень напоминала то, что мы видели несколько дней назад в игре с «Ференцварошем». До перерыва ЦСКА владел ощутимым преимуществом, создал немало моментов, а во втором тайме расклад сил выровнялся. В конце концов «Динамо» дождалось своего шанса и вырвало важнейшую победу благодаря правильной замене.

Но я почти не сомневаюсь, что игра сложилась бы иначе, реализуй «армейцы» пенальти в первом тайме. В таком случае «Динамо» пришлось бы раскрываться, игра стала бы более открытой, что на руку хозяевам. А так гости держали сзади очень много народу, действовали плотно и всегда успевали отойти назад после собственных атак. ЦСКА было очень сложно преодолевать оборонительные редуты «Динамо».

Это не отменяет проблемы «армейцев» с реализацией моментов, ведь они вполне могли вести в счёте к моменту с пропущенным голом. Тут дело скорее в индивидуальном мастерстве, а не в отсутствии работы на тренировках, где можно отработать создание возможностей, а не их завершение. К тому же одно дело забивать в тренировочном процессе, а другое — на переполненном стадионе в стрессовой ситуации.

Не спешил бы вешать всех собак на Гончаренко, который стал заложником сложившихся условий. По сути ему приходится заново строить коллектив после ухода большого количества опытных игроков. Тяжело винить его в нынешних проблемах «армейцев», и ещё хорошо, что им удается держаться в верхней части таблицы. Не думаю, что Гончаренко ждёт отставка в ближайшее время, хотя ещё несколько поражений, и у руководства могут возникнуть такие мысли», — приводит слова Бубнова Sportbox.