Клопп: «Тоттенхэм» меня не удивил, они могут доставить проблемы любой команде

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал результат матча 10-го тура английской Премьер-лиги с «Тоттенхэм Хотспур» (2:1).

«Ливерпуль» начал неплохо, но в эпизоде с первым голом немного не повезло. «Тоттенхэм» начал хорошо обороняться и проводить невероятные контратаки. Но этот гол никак на нас не повлиял. Мы не нервничали, а просто следовали плану, делая всё правильно.

Соперник меня не удивил. Они могут доставить проблемы любой команде в мире. Мы владели мячом 70% времени, но для «Тоттенхэма» это нормально.

Хочется, чтобы все игры такими были. Парни сделали свою работу. Мы создавали момент за моментом, а голкипер совершал один поразительный сейв за другим. В перерыве я сказал, что в этом матче есть только одна проблема — счёт на табло. Мы выиграли игру и сделали это заслуженно», — приводит слова Клоппа BBC.

«Ливерпуль» продолжает уверенно лидировать в турнирной таблице АПЛ, набрав в 10 матчах 28 очков. «Тоттенхэм Хотспур» (12 очков) занимает 11-е место.