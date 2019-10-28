Рой Кин — о крайних защитниках «Тоттенхэма»: они были ужасны. Тупой и ещё тупее
Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Рой Кин раскритиковал игру крайних защитников «Тоттенхэм Хотспур» Сержа Орье и Дэнни Роуза в матче 10-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем». Встреча проходила на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле и завершилась со счётом 2:1.
«Оба крайних защитника «Тоттенхэма» были ужасны. Тупой и ещё тупее. На мой взгляд, они сыграли крайне плохо, их невозможно сравнить с парнями из «Ливерпуля», которые были просто невероятны. А защитники «Тоттенхэма», ну это несерьёзно, просто ужасно», — сказал Кин в эфире Sky Sports.
«Ливерпуль» продолжает уверенно лидировать в турнирной таблице АПЛ, набрав в 10 матчах 28 очков. «Тоттенхэм Хотспур» (12 очков) занимает 11-е место.
Клопп: «Тоттенхэм» меня не удивил, они могут доставить проблемы любой команде
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