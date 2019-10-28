Эмери раскритиковал судью из-за отмены гола «Арсенала» в матче с «Кристал Пэлас»

Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери прокомментировал результат матча 10-го тура АПЛ с «Кристал Пэлас». Встреча завершилась со счётом 2:2, а в концовке арбитр после просмотра видеоповтора отменил гол защитника «канониров» Сократиса Папастатопулоса.

«Я не понимаю, почему судья поступил таким образом. На прошлой неделе арбитры не использовали VAR, когда нужно было назначить пенальти в ворота нашего соперника. Но мы уважаем это.

А две недели назад нужно было назначать пенальти в ворота «Борнмута» за фол на Пепе. Но и там этот момент не стали проверять.

Отмена гола Сократиса — плохое решение, мы заслуживали победы, хорошо играли после того, как соперник сравнял счёт. Мы забили, но наш гол не засчитали», — цитирует Эмери BBC.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».