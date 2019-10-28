Нобоа: Семак хотел, чтобы я остался в «Зените»

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа рассказал об обстоятельствах перехода в клуб из Краснодарского края из «Зенита». По его словам, наставник «Зенита» Сергей Семак был заинтересован в том, чтобы хавбек остался в команде.
«Ничего страшного не было. Мы с Семаком дружим. Я понял его. К тому же Оздоев и Барриос играют очень хорошо. Я понимаю, что они заслуженно получили своё место и воспользовались обстоятельствами. Если бы не травма, я бы сейчас мог приносить пользу «Зениту». Но после такого повреждения приходится многое начинать сначала. «Зенит» понять можно, они не захотели ждать. Зато там я полностью восстановился и теперь снова играю в футбол.
Семак хотел, чтобы я остался. «Я верю, что ты хочешь играть. Мы тебя любим и даём тебе возможность выбрать», – сказал он мне. Я выбрал вариант, где смогу больше играть», — цитирует Нобоа «Спорт Бизнес Online».
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