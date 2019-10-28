Нобоа рассказал, кого считает лучшим игроком чемпионата России

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа поделился мнением о борьбе за чемпионство в текущем сезоне в РПЛ.
«Для меня фавориты те же, что и в прошлом году, – «Локомотив» и «Зенит». «Краснодар» тоже неплох, ЦСКА в небольшом кризисе, но в целом тоже растёт. У «Зенита» есть лучший игрок чемпионата – Артём Дзюба. Это очень важный фактор в чемпионской гонке. Конкретно сейчас «Зенит» – лучший.
Удивило ли, как вырос «Ростов»? Вообще не удивило. У них хорошие футболисты, отличный тренер и профессиональные руководители. Когда в клубе все работают в одном направлении, результат приходит. У них классная команда, но неизвестно, как она покажет себя в дальнейшем. Мне самому интересно, как они проведут весь сезон, потому что у них очень много молодых ребят», — приводит слова Нобоа «Спорт Бизнес Online».
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