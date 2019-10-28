«Чёрт дёрнул старика». Уткин рассказал об ошибках Сёмина в матче со «Спартаком»

Известный блогер Василий Уткин поделился мыслями об ошибках главного тренера «Локомотива» Юрия Сёмина в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (0:3).



«Локомотив» избрал трижды неправильную тактику в этом матче. Потому что, во-первых, команда в принципе не имеет замен. Если хотите, считайте Коломейцева заменой, она ещё ни разу не сработала. Во-вторых, только что «Локомотив» потратил много сил на выезде против «Ювентуса». И против «Спартака» он выходит с несколько разрушенной средней линией, почему-то в три защитника. Уравнялись в итоге силы в центре поля. Стало ещё хуже. Вот «Локомотив» и стал уязвим. Да, там крупным поражением пахнуть было не должно. Но неудержимость Бакаева, заряженность «Спартака».



Бывает, что Юрий Палыч бац – придумает что-то неожиданное. Сам же говорил: Мурило никогда не играл в центре поля. Он даже не помнит, что, оказывается, уже играл там. Тем не менее переместили – сработало. Сейчас вот чёрт дернул старика: а давай-ка ещё что-нибудь поменяем! Ну и вышли три полузащитника против трёх спартаковских. Нет численного преимущества, как ты их запрессингуешь? Команде, которая играет час и только раз в неделю, трудно претендовать на то, чтобы не проигрывать даже такому «Спартаку». Час игры – это всё-таки мало», — сказал Уткин в ролике на своём канале в YouTube.

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