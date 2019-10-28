Фонсека: пока место в турнирной таблице для «Ромы» не так важно
Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека прокомментировал результат матча 9-го тура Серии А с «Миланом». Встреча завершилась победой римлян со счётом 2:1.
«Игроки провели хороший матч и здорово боролись, но не так просто проводить по три игры за неделю. Поэтому они действительно заслужили победу.
Дзаньоло был великолепен, он забил важный гол. И мы заработали три очень и очень важных очка.
Пока не ставим каких-то задач, идём от матча к матчу. Будем смотреть на таблицу позже, пока место в таблице не так важно», — цитирует Фонсеку Football Italia.
После этой победы «Рома» набрала 16 очков и расположилась на 5-й строчке. Римляне лишь на одно очко отстают от «Наполи», занимающего 4-е место. В следующем туре «Рома» сыграет в гостях с «Удинезе».
«Рома» обыграла «Милан» в матче Серии А
- 28 октября 2019
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