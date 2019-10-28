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Открыт предзаказ книги Гаджиева о его тренерском пути

Открыт предзаказ книги Гаджиева о его тренерском пути
Футбол 0

В начале ноября в издательстве «Эксмо» выходит книга заслуженного тренера России Гаджи Гаджиева «Простая сложная игра». Это не только автобиография, в книге — впервые в нашей футбольной литературе — на редкость обстоятельно, детально раскрыты многие тонкости тренерской профессии на фоне судеб популярных игроков, тренеров, команд, вскрыты причины, мешающие российским клубам развиваться, проведён подробный анализ провала грандиозного проекта «Анжи» Сулеймана Керимова.

Книга появится в магазинах начиная с 11 ноября, но уже сейчас можно оформить предзаказ со скидкой на сайте Book24.ru.

Гаджиев в ходе своей тренерской карьеры работал в таких клубах, как «Анжи», «Крылья Советов», «Сатурн», «Волга» и «Амкар».

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