В Румынии фантастический удар бисиклетой на последних минутах стал победным

В 14-м туре второго дивизиона чемпионата Румынии по футболу «Ресита» принимала УТА. Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2.

Украшением матча стал роскошный удар бисиклетой в компенсированное время. Точный удар Ромарио Флорина Мойзе стал победным. Полузащитник УТА классно сложился и пробил через себя от линии штрафной соперника. Мяч влетел практически в девятку ворот «Реситы». Мойзе в этом матче оформил дубль.

Видео доступно на «Чемпионате».

УТА занимает 2-е место в турнирной таблице Лиги 2, набрав 26 очков. В высший дивизион чемпионата Румынии выйдут две лучшие команды второй лиги. «Ресита» в турнирной таблице занимает 16-е место.