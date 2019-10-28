Икарди: этот «ПСЖ» — лучшая команда, в которой я когда-либо играл
Нападающий «Пари Сен-Жермен» Мауро Икарди, права на которого принадлежат «Интеру», прокомментировал победу в матче 11-го тура французской Лиги 1 с «Марселем» (4:0), в котором ему удалось отметиться двумя голами.
«Я счастлив, что смог забить и помочь команде добиться победы. Мне доводилось играть с великими чемпионами, но этот состав «ПСЖ» – лучшая команда, в которой я когда-либо играл. Я отлично себя чувствую и готов забивать дальше», — цитирует Икарди Football Italia со ссылкой на Canal+.
Икарди перешёл в «ПСЖ» минувшим летом из «Интера» на правах свободного агента. В нынешнем сезоне 26-летний аргентинский форвард принял участие в 4 матчах чемпионата Франции, в которых записал на свой счёт 4 гола и 1 результативную передачу.
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