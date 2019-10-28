Академия «Чертаново» проведёт футбольные турниры для мальчиков и девочек
Во второй половине декабря в столичном манеже «Чертаново» пройдут сразу два детских футбольных турнира. С 20 по 24 декабря традиционный Новогодний кубок «Чертаново» разыграют мальчики 2011 года рождения. А с 26 по 30 декабря международные соревнования с таким же названием состоятся для девочек 2008-2009 годов рождения.
Турнир девочек пройдёт в Москве уже в четвёртый раз. В прошлом году гостями турнира стали команды из Польши и Беларуси. На этот раз юные москвички ожидают и соперниц из других стран.
Турниры организованы академией «Чертаново» совместно с Фондом развития детско-юношеского футбола «Пас в Будущее». Информацию об участии можно получить в оргкомитете по телефону + 7 (906) 740-47-71. Адрес электронной почты — chertanovo-cup@уа.ru.
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