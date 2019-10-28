И. Попов: я вообще не удивлён результату, которого добился «Ростов»

Полузащитник «Ростова» Ивелин Попов прокомментировал результаты команды в текущем сезоне и признался, что не был удивлён успехам южан.

«Я вообще не удивлён результату, которого мы сейчас добились. Уже на сборах было видно, что команда очень хорошо заряжена, всё получается. Ждём каждую игру, чтобы показать себя, брать очки и быть в числе лидеров.

Я очень доволен. Мы отстаём только на три очка от первого места. Это очень мало, все теряют очки, а значит, у нас ещё будет возможность их догнать.

Мы раньше играли в 5-3-2, сейчас в 4-3-3, меньше атаковали. С новой схемой пришёл и результат. Мне нравится тот футбол, который показывает наша команда сейчас, у нас на поле многое получается», — цитирует Попова пресс-служба «Ростова».

«Ростов» в турнирной таблице РПЛ занимает второе место, отставая от лидирующего «Зенита» на три очка.