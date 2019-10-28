Адвокат Глушаковой объяснила перенос заседания о разделе имущества

Алиса Образцова, адвокат Дарьи Глушаковой, бывшей жены полузащитника «Ахмата» Дениса Глушакова, прокомментировала перенос рассмотрения апелляционной жалобы на раздел имущества между экс-супругами.



«Причина переноса довольно банальна. Мы предоставили свои дополнения, суд обязал вторую сторону предоставить подробный расчёт по тому, как были потрачены денежные средства. Если все помнят, то огромный пласт нашего дела занимает вывод Денисом огромной суммы средств размером в 139 млн рублей. Суд потребовал как раз предоставить расчёт по данным растратам, с указанием, на что именно были потрачены деньги.



Как прошла встреча Дарьи и Дениса? У них два несовершеннолетних ребёнка, она не возражает против их общения. Когда у него есть время, он приходит к ним домой и общается как с детьми, так и с Дарьей. Это не так, что они год не виделись, а потом внезапно встретились в суде», — сказала Образцова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

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