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Сотрудники ГИБДД перед матчем со «Спартаком» оштрафовали Живоглядова и Смолова

Сотрудники ГИБДД перед матчем со «Спартаком» оштра
Сотрудники ГИБДД перед матчем со «Спартаком» оштрафовали Живоглядова и Смолова
Футбол / РПЛ 0

Перед матчем 14-го тура РПЛ со «Спартаком» футболистов «Локомотива» Дмитрия Живоглядова и Фёдора Смолова оштрафовали сотрудники ГИБДД. Автомобили игроков «Локомотива» остановили на въезде на стадион, обоих футболистов оштрафовали за тонировку, сообщает телеграм-канал «Мутко против».

По данным источника, полицейские не стали заставлять снимать тонировку прямо на месте, а дали им на это пару дней. Источники «Чемпионата» подтвердили достоверность этой информации.

«Локомотив» в матче 14-го тура со «Спартаком» потерпел поражение со счётом 0:3. Живоглядов и Смолов не принимали участия в этой встрече из-за дисквалификации и травмы соответственно.

«Локомотив» в турнирной таблице РПЛ занимает третье место, набрав 29 очков. «Спартак» располагается на седьмой позиции с 18 очками.

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