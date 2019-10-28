Адвокат Глушаковой: удивлены, что Денис явился в суд. Было видно — он нервничает

Сергей Жорин, адвокат Дарьи Глушаковой, бывшей жены полузащитника «Ахмата» Дениса Глушакова, рассказал, как проходило рассмотрение апелляционной жалобы на раздел имущества между экс-супругами, которое в итоге было перенесено.
«Денис сегодня явился в суд лично, для нас это стало удивительным фактом, ранее он лично не являлся. Можно только догадываться, зачем он явился лично, но, возможно, сам захотел поприсутствовать и проконтролировать ход процесса. Несмотря на то что в первой инстанции в ходе банковских проверок было установлено, что денежные средства он выводил, суд всё равно не дал этому какой-либо оценки. В связи с этим мы решили подать апелляционную жалобу.
Хоть Денис и явился лично, но он не был подготовлен и не ответил на вопросы суда что-либо внятное. При этом он держался в установленных рамках и к своей бывшей супруге обращался на «вы». Было видно, что он нервничает. Не было никаких перепалок и хамства.
Заседание было отложено, потому что мы представили дополнительные расчёты к нашей жалобе и сторона Дениса попросила время для ознакомления, суд это время дал и отложил заседание», — сказал Жорин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
- 28 октября 2019
-
15:19
-
15:17
-
15:10
-
15:02
-
14:56
-
14:40
-
14:14
-
14:11
-
14:09
-
14:06
-
14:06
-
13:51
-
13:36
-
13:25
-
13:18
-
13:06
-
12:56
-
12:44
-
12:31
-
12:22
-
12:05
-
11:58
-
11:58
-
11:39
-
11:27
-
11:26
-
11:12
-
11:04
-
10:59
-
10:41
-
10:28
-
10:25
-
10:14
-
09:55
-
09:51