Адвокат Глушаковой: удивлены, что Денис явился в суд. Было видно — он нервничает

Сергей Жорин, адвокат Дарьи Глушаковой, бывшей жены полузащитника «Ахмата» Дениса Глушакова, рассказал, как проходило рассмотрение апелляционной жалобы на раздел имущества между экс-супругами, которое в итоге было перенесено.



«Денис сегодня явился в суд лично, для нас это стало удивительным фактом, ранее он лично не являлся. Можно только догадываться, зачем он явился лично, но, возможно, сам захотел поприсутствовать и проконтролировать ход процесса. Несмотря на то что в первой инстанции в ходе банковских проверок было установлено, что денежные средства он выводил, суд всё равно не дал этому какой-либо оценки. В связи с этим мы решили подать апелляционную жалобу.



Хоть Денис и явился лично, но он не был подготовлен и не ответил на вопросы суда что-либо внятное. При этом он держался в установленных рамках и к своей бывшей супруге обращался на «вы». Было видно, что он нервничает. Не было никаких перепалок и хамства.



Заседание было отложено, потому что мы представили дополнительные расчёты к нашей жалобе и сторона Дениса попросила время для ознакомления, суд это время дал и отложил заседание», — сказал Жорин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Адвокат Глушаковой объяснила перенос заседания о разделе имущества