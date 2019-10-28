ЖФК «Чемпионат» обыграл четырёхкратных чемпионов лиги «Пантеон»

Женская футбольная команда «Чемпионата» обыграла четырёхкратного чемпиона женской любительской лиги «Пантеон» команду MusicBox со счётом 6:1. Хет-трик на счету Кристины Махаренко. В следующем туре наша команда сыграет с «Подиумом» и в случае победы станет чемпионом осеннего турнира.