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ЖФК «Чемпионат» обыграл четырёхкратных чемпионов лиги «Пантеон»

ЖФК «Чемпионат» обыграл четырёхкратных чемпионов лиги «Пантеон»
Футбол 0

Женская футбольная команда «Чемпионата» обыграла четырёхкратного чемпиона женской любительской лиги «Пантеон» команду MusicBox со счётом 6:1. Хет-трик на счету Кристины Махаренко. В следующем туре наша команда сыграет с «Подиумом» и в случае победы станет чемпионом осеннего турнира.

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