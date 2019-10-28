«Барселона» может обменять Ракитича на Сенси
«Барселона» прорабатывает трансфер полузащитника «Интера» Стефано Сенси, сообщает Diario Sport. По данным испанского источника, каталонцы предлагают «Интеру» совершить обмен. В Милан в этом случае отправится хавбек Иван Ракитич, который уже давно входит в сферу интересов «Интера».
24-летний Сенси перешёл в «Интер» из «Сассуоло» минувшим летом на правах аренды. В соглашении прописана опция выкупа футболиста за € 25 млн. Довольно быстро Сенси превратился в игрока основного состава миланского клуба, наставник «Интера» Антонио Конте использует его в качестве глубоко располагающегося плеймейкера. Сенси в текущем сезоне забил три мяча в семи играх Серии А, также в его активе — четыре результативные передачи.
«Интер» планирует предложить «Барселоне» € 38 млн за Ракитича
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