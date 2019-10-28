Фернандеш: не интересует, что сказал Кикнадзе, обид на «Локо» нет

Полузащитник «Краснодара» Мануэл Фернандеш рассказал об обстоятельствах ухода из «Локомотива» и подписания контракта с южанами. Фернандеш также прокомментировал слова гендиректора москвичей Василия Кикнадзе, который намекнул на плохую форму португальца.

«Мной интересовались несколько клубов из разных стран. Например из Турции. Но предложение «Краснодара» оказалось самым интересным, согласился почти без раздумий.

Первые контакты? Это случилось в августе. И продолжались около недели, если не ошибаюсь. После подписания контракта мы поговорили с Галицким. Но подробности нашей беседы я предавать огласке не хочу.

Конфликт с Кикнадзе? У меня ни с кем нет конфликтов. И то, что сказал Кикнадзе, меня не интересует. Всегда существуют разные версии, и каждый выбирает ту, которая ему больше по душе. Обид на «Локо» тоже нет. Покидал клуб с чувством выполненной работы», — цитирует Фернандеша Sport24.